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Вторник, 16 января 2024, 19:01 мск

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В Подмосковье уроженец Азербайджана молотком избил участника СВО

В подмосковном Реутове возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных в отношении участника специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 19 декабря 2023 года утром на парковочной стоянке возле жилого дома в Реутове. «Между двумя мужчинами произошел словесный конфликт из-за того, что уроженец Республики Азербайджан сделал замечание жене другого участника конфликта, являющегося ветераном боевых действий и участником специальной военной операции. В ходе конфликта подозреваемый молотком причинил потерпевшему повреждения, скрывшись с места», – пояснили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся допросы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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