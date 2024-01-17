Из Фонда национального благосостояния распроданы все евро

В результате конверсионных операций в Фонде национального благосостояния (ФНБ) на счете по учету средств ФНБ в Банке России сформировался нулевой остаток в европейской валюте. Об этом говорится в сообщении министерства финансов РФ.

«В декабре 2023 г. часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114 947,6 млн китайских юаней, 232 584,5 кг золота в обезличенной форме и 573,7 млн евро была реализована за 2 900 000,0 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. В результате данных конверсионных операций на счете по учету средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток», – уточнил минфин.

По состоянию на 1 января 2024 года, объем ФНБ составил 11 965 074,7 млн рублей или 8,0% ВВП, что эквивалентно $133 407,3 млн. За декабрь Фонд сократился почти на 1,5 трлн рублей.

Примечательно, что по итогам 2022 года в ФНБ было 10 трлн 434,58 млрд рублей (эквивалент $148,35 млрд), или 7,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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