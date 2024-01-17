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Среда, 17 января 2024, 16:52 мск

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Путин оценил ситуацию в экономике и назвал высокую инфляцию вызовом

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин позитивно оценивает развитие отечественной экономики, но при этом считает вызовом нынешний уровень инфляции. Об этом глава государства сказал сегодня на совещании с членами кабинета министров.

«Мы с Председателем Правительства вчера здесь, в Кремле, поздно вечером обсуждали ситуацию в целом в экономике, говорили о результатах работы за 2023 год. Михаил Владимирович [Мишустин] считает, что тот показатель роста ВВП страны, о котором мы сейчас говорим, 3,5 процента, на самом деле при более тщательном подсчёте может оказаться и чуть повыше», – отметил Путин, подчеркнув, что «этот рост основан прежде всего на внутреннем потребительском и инвестиционном спросе». «Это очень важно», – добавил он.

По словам президента, «хорошие показатели» продемонстрировали промышленное производство, строительство, сельское хозяйство, туризм. «Что касается стройки, мы несколько раз возвращались к этому вопросу, по-моему, 110,1 миллиона квадратных метров ввод жилья у нас состоялся. Это, конечно, абсолютный рекорд, ничего подобного в истории России пока не было. Хочу строителей с этим поздравить. Это очень хороший показатель», – сказал глава государства.

В то же время Путин обратил внимание на нерешенные проблемы с ростом потребительских цен. «Есть и вызовы: инфляция – 7,4 процента. Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению этой задачи», – отметил он.

«За 10 месяцев прошлого года реальный рост заработной платы составил 7,7 процента. Это неплохо. Но, имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим», – констатировал президент.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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