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Четверг, 18 января 2024, 11:41 мск

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Большинство москвичей против аудиозаписи приёма у врача

Большинство жителей Москвы против нововведения столичного департамента здравоохранения, которое предполагает аудиозапись приема у врача. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru.

44% опрошенных москвичей высказались против того, чтобы на приеме у врача велась аудиозапись. «Ведение аудиозаписи может помешать пациенту, его будет беспокоить, то, что его конфиденциальная информация может быть доступна третьим лицам»; «Неизвестно, как и где будет храниться запись с голосом, постоянно происходят утечки персональных данных», – комментируют свою позицию респонденты.

В то же время, 33% спокойно отнеслись к подобному нововведению. «Давно пора, так как многие врачи ведут себя непрофессионально, не могут проконсультировать и во время приёма отвлекаются на личные звонки», – пишут респонденты.

Как отмечают социологи, за ведение аудиозаписи в кабинетах врачей мужчины высказывались чаще женщин (36 и 29% соответственно). Респонденты старше 45 лет поддерживают инициативу властей чаще тех, кто моложе (35%). При этом каждый второй москвич до 34 лет против аудиомониторинга врачебного приема.

Опрос был проведен среди 1600 респондентов в Москве 15-16 января. Исследуемая совокупность: экономически активное население Москвы старше 18 лет.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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