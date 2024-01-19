Вину не признал: лидер узбекского землячества Баратов арестован по делу об оскорблении участников СВО

В Москве заключен под стражу президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов по делу о возбуждении ненависти после его оскорбительных высказываний в соцсетях в адрес участников специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного главка Следственного комитета.

Баратов накануне был доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В СК уточнили, что в ходе допроса лидер узбекского землячества свою вину не признал. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая.

Баратову вменяется совершение преступления по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Как сообщал «Новый День», председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников СВО. Поводом послужил пост Баратова в соцсетях, где он назвал «петухами» участников спецоперации и заявил, что задевает термин «русский». Военкоры сочли это оскорблением в адрес бойцов СВО и обратились к главе СКР с призывом отреагировать на публикацию.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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