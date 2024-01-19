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Пятница, 19 января 2024, 18:28 мск

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Замглавы подмосковного минздрава арестовали по делу о взятке

В Москве заключили под стражу заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова по обвинению в получении взятки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы Захаров Александр Владимирович, занимающий должность заместителя министра здравоохранения Московской области, отправлен в СИЗО», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Захарову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ – получение взятки. «Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 17 марта», – уточняется в сообщении.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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