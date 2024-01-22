В Москве вновь расширена зона платных парковок

С сегодняшнего дня в Москве вступило в действе решение о расширении зоны платных парковок и резидентных разрешений для местных жителей. Как говорится в сообщении столичного департамента транспорта, в список включены 50 участков, в том числе в районах Аэропорт, Строгино, Соколиная гора и Зюзино.

Речь идет об улицах Планетная, Самеда Вургуна, Асеева, Черняховского, Верхняя Масловка, Писцовая, Юннатов, участках улиц Таллинской, Твардовского, Исаковского, Маршала Катукова, а также Академика Королева, Кондратюка, Обручева, Митинской, Нахимовском проспекте, Щелковском шоссе, проспекте Андропова. В большинстве случаев тариф составит 40 рублей в час. На отдельных улицах утверждены дифференцированные расценки от 50 рублей до 150 рублей в час. Полный список и тарифы опубликованы на официальном сайте мэрии Москвы.

В департаменте уточнили, что местные жители могут оформить парковочное разрешение и парковаться бесплатно. Сделать это можно на портале mos.ru.

Стоит отметить, что с 22 февраля в зону действия парковочных разрешений войдет еще 31 участок улиц, в том числе и отдельные дома. Муниципальные депутаты согласовали изменения. Адреса можно узнать на Едином транспортном портале.

В столичном департаменте транспорта, несмотря на недовольство москвичей, заверяют, что введение платных парковок позволяет избавить мегаполис от автомобильных заторов и сокращают время прибытия на место экстренных служб, что делает город безопаснее.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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