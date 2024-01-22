Суд в Москве арестовал начальников окружных отделений технического надзора столичной автоинспекции

Тверской суд арестовал начальников отделений технического надзора ОГИБДД УВД по ЮВАО и по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве Александра Лесникова и Александра Шувалова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Как уточняется, каждому из них предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).

«Начальникам отделений избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 марта 2024 года», – отметили в пресс-службе.

Фабула уголовных дел не уточняется.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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