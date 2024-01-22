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Понедельник, 22 января 2024, 18:49 мск

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Глава СПЧ вступился за арестованного начальника котельной климовского патронного завода

Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев попросил прокурора Москвы взять на контроль дело арестованного начальника подольской котельной Александра Чикова. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале СПЧ.

«В СПЧ поступило обращение от жительницы Подольска Ольги Афанасьевой, выступающей в защиту прав начальника котельной ЗАО «КСПЗ» Подольска Александра Чикова. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности группой лиц по предварительному сговору после коммунальной аварии, оставившей часть города без отопления. 10 января страдающий диабетом и другими заболеваниями Чиков был арестован и помещен в СИЗО до 7 марта. В обращении, в частности, указано, что он не подписывал акт ввода в эксплуатацию, а в представленных суду материалах «не содержалось ни одного документа, где имелась бы подпись Чикова А.И.», – пояснила пресс-служба СПЧ.

В связи с этим Валерий Фадеев сегодня попросил подключиться к делу Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и прокурора города Москвы Дениса Попова.

«В своем обращении О.М.Афанасьева приводит целый ряд доводов, которые, с точки зрения Совета, требуют к себе внимательного отношения. Кроме того, ситуация приобрела широкий общественный резонанс. Петицию в защиту обвиняемого уже подписали тысячи людей. Направляю Вам обращение с просьбой поручить рассмотреть его, взять рассмотрение данного дела под контроль Прокуратуры города Москвы и в случае выявлений нарушений принять меры прокурорского реагирования», – говорится, в частности, в сопроводительном письме главы СПЧ в адрес прокурора Москвы.

Напомним, в период новогодних праздников авария на частной котельной «Климовского специализированного патронного завода» привела к отключению отопления в 176 домах Климовска. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Кроме Чикова, были задержаны и арестованы генеральный директор предприятия Игорь Кушников, а также заместитель главы администрации городского округа Подольск Роман Рязанцев – за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Чиновник подписал паспорт готовности объекта к отопительному сезону, несмотря на имеющиеся дефекты.

Инцидент привлек внимание президента РФ, который принял решение о возвращении завода под управление властей, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций. Местные депутаты уже приняли соответствующее решение.

В последствии родственники Чикова опубликовали открытое обращение к главе государства с просьбой изменить ему меру пресечения. Петицию к настоящему моменту подписали более 84 тысяч человек. В поддержку Чикова выступили также в Госдуме.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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