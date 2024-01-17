«Нашли козла отпущения…» В Госдуме заступились за арестованного начальника климовской котельной

Лидер «Справедливой России – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов заступился за арестованного начальника котельной климовского патронного завода Александра Чикова, который обвиняется в по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») после аварии на энергетическом объекте, в результате которой более 170 жомов остались без отопления в морозы.

Миронов пояснил, что склонен доверять заявлениям родственников «фигуранта», которые заверяют, что Чиков не раз предупреждал об аварийном состоянии котельной, о том, что во время аварии он там жил.

«Как мне видится, просто нашли козла отпущения. Вместо того чтобы сажать толстосумов и коррумпированных чиновников, которые не реагировали на замечания Чикова и делили между собой деньги, арестовывают ответственного и порядочного человека, хорошего специалиста. Тогда в следующие морозы ждите ещё аварий! Если наши правоохранительные органы будут так реагировать на подобные коммунальные катастрофы, то в ЖКХ ничего не изменится. Если только в худшую сторону», – подчеркнул Миронов в соцсети «ВКонтакте».

Как считает политик, Чиков должен проходить по делу свидетелем – причём основным. «А наказание должны понести реальные виновные – местные чиновники от ЖКХ и представители контролирующих органов», – заявил Миронов.

Напомним, в период новогодних праздников авария на частной котельной «Климовского специализированного патронного завода» привела к отключению отопления в 176 домах Климовска. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Кроме Чикова, были задержаны и арестованы генеральный директор предприятия Игорь Кушников, а также заместитель главы администрации городского округа Подольск Роман Рязанцев – за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Чиновник подписал паспорт готовности объекта к отопительному сезону, несмотря на имеющиеся дефекты.

Инцидент привлек внимание президента РФ, который принял решение о возвращении завода под управление властей, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций. Местные депутаты уже приняли соответствующее решение.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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