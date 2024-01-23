В Москве группа этнических азербайджанцев поссорилась с соседом: подросток нанес мужчине удар ножом

В Москве возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью мужчине на юго-западе Москвы. Лоб этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, накануне на лестничной клетке жилого дома на Юго-Западе Москвы произошел конфликт между группой этнических азербайджанцев с соседом, в ходе которой несовершеннолетний участник группы нанес один удар ножом мужчине.

Потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в столичную больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, уточнили в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение).

В настоящее время следователи столичного СК допрашивают очевидцев произошедшего, осматриваются записи с камер видеонаблюдения, добавили в ведомстве.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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