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Вторник, 23 января 2024, 17:44 мск

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В Москве задержаны молодые люди, избившие подростков около торгового центра

В Москве задержаны молодые люди, которые избили двух подростков около торгового центра на Щелковском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 19 января молодые люди, находясь около одного из торговых центров на Щелковском шоссе, грубо нарушая общественный порядок, беспричинно нанесли удары руками и ногами ранее незнакомым двум подросткам. Потерпевшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время подозреваемые будут доставлены в подразделение столичного СК, где следователи приступят к их допросу. Кроме того, фигуранты будут проверены на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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