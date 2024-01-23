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Вторник, 23 января 2024, 17:44 мск

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Суд в Москве вынес приговор основателю Академии частного инвестора Андрею Ховратову

Суд в Москве признал основателя Академии частного инвестора Андрея Ховратова виновным в совершении 5 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В надзором ведомству уточнили, что Ховратов, являясь генеральным директором ООО «Академия частного инвестора», совместно с соучастницей, находящейся в розыске, и иными неустановленными лицами создали сайт, доступный для неограниченного круга лиц, информирующий о том, что каждый желающий может стать совладельцем, пайщиком, дольщиком, акционером глобального инвестиционного фонда, работающего во всех сегментах и секторах инвестиционного рынка.

По версии следствия, соучастники вводили пользователей интернет-ресурса в заблуждение, сообщая заведомо ложные сведения о том, что вложения позволят реализовать программу Новой экономической эволюции мира, созданной Ховратовым и получить высокий инвестиционный доход. С целью получения прибыли введенные в заблуждение потерпевшие приобретали у фигурантов криптовалюту, переводя на подконтрольные им счета денежные средства.

Полученные деньги участники организованной группы распределили между собой, уклонившись от выполнения своих обязательств по выплате дивидендного дохода от инвестирования в криптовалюту, а также от возврата денежных средств.

Как отметили в прокуратуре, вину Ховратов не признал.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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