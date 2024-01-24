В Москве женщина пыталась «заказать» убийство собственного сына

В Москве задержаны две женщины по обвинению в приготовлении к убийству по найму. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, целью преступления оказался сын одной из фигуранток.

По версии ведомства, женщина и ее знакомая, испытывая личные неприязненные отношения к сыну одной из них, вызванные конфликтами в семье, в том числе связанными с распределением материальных благ и ценностей, решили организовать его убийство, в целях извлечения выгоды и преимуществ материального характера, договорившись разделить полученные денежные средства.

«Для поиска исполнителя убийства женщины обратились к своему знакомому. В ходе неоднократных встреч и переговоров, происходивших в период с 6 декабря 2023 года по 22 января 2024 года в Москве, фигурантки настойчиво склоняли мужчину подыскать и привлечь за денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей исполнителя убийства, при этом своему знакомому они предоставили анкетные данные, адрес проживания и фотографию потенциальной жертвы», – пояснили в СК.

Как отмечает следствие, соучастницы требовали совершить убийство с применением огнестрельного оружия. Однако мужчина не стал совершать особо тяжкое преступление и своевременно обратился в правоохранительные органы.

Далее в ходе оперативно-розыскных мероприятий соучастницы получили легендированную информацию об исполнении убийства сына по найму, в связи с чем одна из женщин лично передала своему знакомому за совершенное преступление часть денежных средств в размере 500 тысяч рублей, ранее полученных от матери потерпевшего.

После этого преступная деятельность соучастниц пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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