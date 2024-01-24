Избиение подростков в Москве: обвинение предъявлено 4 фигурантам, в том числе несовершеннолетнему

Следственный комитет предъявил обвинения четверым фигурантам уголовного дела об избиении в Москве подростков. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в числе подозреваемых есть несовершеннолетний.

Как сообщалось ранее, 19 января молодые люди, находясь около одного из торговых центров на Щелковском шоссе, грубо нарушая общественный порядок, беспричинно нанесли удары руками и ногами ранее незнакомым подросткам. Двум потерпевшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В рамках расследования уголовного дела проведены очные ставки, осмотрены и изъяты видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия фигурантов. Задержаны 4 человека, один из них несовершеннолетний. В ходе допроса соучастники признали вину, им предъявлено обвинение, уточнили в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигурантов меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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