российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 января 2024, 11:53 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Избиение подростков в Москве: обвинение предъявлено 4 фигурантам, в том числе несовершеннолетнему

Следственный комитет предъявил обвинения четверым фигурантам уголовного дела об избиении в Москве подростков. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в числе подозреваемых есть несовершеннолетний.

Как сообщалось ранее, 19 января молодые люди, находясь около одного из торговых центров на Щелковском шоссе, грубо нарушая общественный порядок, беспричинно нанесли удары руками и ногами ранее незнакомым подросткам. Двум потерпевшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В рамках расследования уголовного дела проведены очные ставки, осмотрены и изъяты видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия фигурантов. Задержаны 4 человека, один из них несовершеннолетний. В ходе допроса соучастники признали вину, им предъявлено обвинение, уточнили в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигурантов меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве женщина пыталась «заказать» убийство собственного сына / Суд в Москве вынес приговор основателю Академии частного инвестора Андрею Ховратову / В Москве задержаны молодые люди, избившие подростков около торгового центра / В Москве группа этнических азербайджанцев поссорилась с соседом: подросток нанес мужчине удар ножом / Блогер Блиновская заключена под стражу / Суд в Москве арестовал начальников окружных отделений технического надзора столичной автоинспекции / СКР настаивает на изменении меры пресечения для блогера Блиновской / Вину не признал: лидер узбекского землячества Баратов арестован по делу об оскорблении участников СВО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,