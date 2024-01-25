Пьяный москвич избил годовалую дочь: глава СКР потребовал возбудить уголовное дело

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после появления в СМИ и социальных медиа информации об избиении пьяным мужчиной своей годовалой дочери.

По предварительным данным, в Москве мужчина в состоянии алкогольного опьянения дважды ударил годовалую дочь по лицу. Девочка госпитализирована.

Глава СКР также дал указание представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube