В Подмосковье сошел с рельсов грузовой поезд

Сегодня в Подмосковье на станции Волоколамск произошёл сход с рельсов хозяйственного поезда. Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги, ЧП произошло в 14:25, на время устранения последствий инцидента возможны задержки в графике движения пригородных электричек и поездов дальнего следования.

«На место направлены восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев. На период восстановительных работ приостановлено движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск. В связи с этим прогнозируется задержка нескольких пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны», – пояснили в МЖД.

Причины произошедшего устанавливаются. «Пострадавших и угрозы экологии нет», – заверили в пресс-службе железной дороги.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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