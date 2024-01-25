российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 января 2024, 17:14 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Подмосковье сошел с рельсов грузовой поезд

Сегодня в Подмосковье на станции Волоколамск произошёл сход с рельсов хозяйственного поезда. Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги, ЧП произошло в 14:25, на время устранения последствий инцидента возможны задержки в графике движения пригородных электричек и поездов дальнего следования.

«На место направлены восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев. На период восстановительных работ приостановлено движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск. В связи с этим прогнозируется задержка нескольких пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны», – пояснили в МЖД.

Причины произошедшего устанавливаются. «Пострадавших и угрозы экологии нет», – заверили в пресс-службе железной дороги.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

ЧП в Подмосковье: женщина и пятеро детей отравились угарным газом / Замглавы подмосковного минздрава арестовали по делу о взятке / В Подмосковье выявлена очередная группа нелегальных мигрантов: работали в хлебопекарном цехе / В Подмосковье возбуждено ещё одно уголовное дело о противоправных действиях в отношении участника СВО / В подмосковном Чехове мигранты избили участника СВО / В Подмосковье уроженец Азербайджана молотком избил участника СВО / В Подмосковье задержана очередная группа нелегалов из Средней Азии / Коммунальный коллапс в Подольске: задержаны гендиректор патронного завода и замглавы местной администрации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Подмосковье,