Глава российского государства Владимир Путин объявил о повышении президентской и правительственной стипендий. Об этом национальный лидер сказал на встрече со студентами в Калининграде.
«В связи с праздником Дня российского студенчества могу сообщить, что мной принято решение повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей. Теперь президентская стипендия будет 30 тысяч рублей. Знаю, что и правительство сейчас думает над повышением уровня стипендий – правительственная стипендия будет 20 тысяч рублей», – уточнил глава государства.
Калининград, Елена Володина
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