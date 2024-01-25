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Четверг, 25 января 2024, 17:14 мск

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Путин объявил о повышении президентской и правительственной стипендий

Фото: kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин объявил о повышении президентской и правительственной стипендий. Об этом национальный лидер сказал на встрече со студентами в Калининграде.

«В связи с праздником Дня российского студенчества могу сообщить, что мной принято решение повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей. Теперь президентская стипендия будет 30 тысяч рублей. Знаю, что и правительство сейчас думает над повышением уровня стипендий – правительственная стипендия будет 20 тысяч рублей», – уточнил глава государства.

Калининград, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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