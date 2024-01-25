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Четверг, 25 января 2024, 17:53 мск

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Развратные действия: в Москве иностранец напал на 13-летнюю девочку

В Москве возбуждено уголовное дело по факту развратных действий со стороны иностранца в отношении 13-летней девочки на юго-западе мегаполиса. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 24 января иностранный гражданин, находясь около административного здания на улице Адмирала Ушакова, пользуясь тем, что в присутствии несовершеннолетней нет взрослых совершил в отношении 13-летней девочки развратные действия. О произошедшем девочка сообщила родителями, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В ходе совместной работы следователей с и сотрудников уголовного розыска в короткий срок мужчина установлен и задержан. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Следствие намерено ходатайствовать перед Зюзинским районным судом города Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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