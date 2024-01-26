«Говорят одно, а делают другое»: Зюганов заявил о продолжающемся саботаже решений Путина «пятой колонной»

Главной угрозой для России по-прежнему является «пятая колонна», которая игнорирует направления развития, заданные главой государства Владимиром Путиным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня на общероссийском открытом собрании компартии. По его оценке, невозможно победить в противостоянии с Западом при нынешней ключевой ставке Банка России, девальвации рубля и разработанного минфином бюджета страны.

«Это абсолютно русофобская преступная политика (Запада и Украины), но ей предшествовала абсолютно русофобская преступная политика Горбачевых, Ельциных и их последователей. Эта русофобия «пятой колонны» по-прежнему является главной угрозой», – заявил Зюганов.

Политик обратил внимание на системный кризис в стране, который провоцируется финансово-экономическими властями. «Президент сказал на Валдайском форуме – капитализм зашел в тупик. Но уже прошло два года. Мы снова продолжаем топтаться в тупике и принимаем бюджет, который не соответствует никаким интересам. Президент сказал, что величие страны, прежде всего, в суверенитете и самодостаточности. Но великой страной никогда не была страна, которая не вкладывала в науку. Мы в три раза вкладываем меньше, чем положено, образование упростили до такой степени, что люди не знают, что такое Солнечная система», – констатировал он.

«Чтобы успешно побеждать, надо прекратить раздвоение власти. Говорят одно, а делают другое, президент объявляет основные позиции, а его финансово-экономический блок вздувает (ключевую) ставку до 16%, обесценивает рубль на 80% и не может урегулировать цены на солярку, капусту и морковку, хотя внесены все законы и предложения на сей счет», – подчеркнул лидер КПРФ.

Зюганов считает, что в такой ситуации «левый, патриотический поворот неизбежен». «Нельзя в рамках существующей и навязанной насильно нам криминально-уголовной компрадорской системы, которую американцы втащили на наши просторы руками Ельциных, Горбачевых и всей этой предательской шайки, невозможно победить. Невозможно! У них потенциал выше… Для нас победа над нацистами и фашистами – это вопрос исторического выживания. Но руководству страны давно пора понять: лишь складывая потенциалы, лишь объединяя, можно побеждать», – заявил он.

«Когда вам говорят – там что-то предрешено, не в этом (дело). Идя старым курсом, нельзя ничего решить. Ничего нельзя! Это очевидно всем», – полагает Зюганов.

Выступавший далее кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов заявил о возможности своей победы на предстоящих в марте выборах. «Если мы убедительно нашу программу донесем до каждого избирателя, в каждый дом, то поверьте – результат может быть вообще неожиданный… И мы можем на самом деле победить», – сказал он.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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