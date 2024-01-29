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Понедельник, 29 января 2024, 20:00 мск

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Путин планирует встречу с Эрдоганом в Турции

Архив. Фото: официальный сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин намерен посетить Турцию для переговоров с лидером этого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, визит планируется в феврале.

Ушаков уточнил, что Тема украинского урегулирования станет одной из ключевых на переговорах лидеров государств. «Могу сказать, что украинская тематика будет в качестве, наверно, одной из основных предметов переговоров», – сказал Ушаков (цитата по РИА «Новости»).

Помощник главы российского государства подчеркнул, что Москва была и остается готовой к переговорам с Киевом, но разговаривать ей не с кем.

«Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», – пояснил Ушаков.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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