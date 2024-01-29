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Понедельник, 29 января 2024, 20:00 мск

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В центре Москвы задержан армянский бизнесмен Ванецян

В центре Москвы на Новом Арбате задержан основной владелец холдинга Exoil Group Карен Ванецян, который объявлен в розыск в Армении по делу об отмывании денег с использованием должностных полномочий, передает РБК со ссылкой на источники.

В Армении Ванецяну в качестве меры пресечения избрали арест.

Как отмечает телеграм-канал «112», бизнесмен Ванецян является родным братом экс-директора Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна. Обвинения в его отношении касаются солидной суммы, эквивалентной 3,5 млрд рублей.

Сообщается также, что менее года назад один из крупнейших мировых агротрейдеров Bunge за полцены продал ему бизнес в России и бренд подсолнечного масла «Олейна».

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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