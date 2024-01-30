В Москве задержаны подростки за диверсию на железной дороге

В Москве задержаны несовершеннолетние, обвиняемые в совершении диверсии на железнодорожной станции. Как сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, подросткам предъявлено обвинение в поджоге релейного шкафа.

В ходе расследования установлено, что не позднее 20 января лицо, активно поддерживающее вооруженные силы Украины, организовало проведение диверсионных мероприятий по разрушению и повреждению объектов железнодорожной транспортной инфраструктуры в РФ. В ходе переписки злоумышленник в одном из мессенджеров с ранее ему не знакомым несовершеннолетним 2006 г.р., убедил его за денежное вознаграждение в $150 совершить преступление, предоставив инструкции о проведении диверсионных мероприятий.

Несовершеннолетний для совершения указанных действий привлек своего знакомого сверстника, с которым они, прибыв на перегон станций «Марк-Лобня» Савеловского направления Московской железной дороги, и совершили поджог релейного шкафа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По ходатайству следователя судом участникам поджога избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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