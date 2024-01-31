В суд направлено уголовное дело против гражданина Таджикистана, устроившего стрельбу на остановке общественного транспорта

Уголовное дело в отношении 23-летнего гражданина Таджикистана, который обвиняется в хулиганстве и применении насилия к сотруднику полиции, направлено в суд. Об этом сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о событиях 28 октября 2023 года, когда гражданин Таджикистана в состоянии алкогольного опьянения на остановке общественного транспорта на улице Софьи Ковалевской в Москве, выражая явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью, оскорбительным приставанием к гражданам, открыл стрельбу из пневматического пистолета. Мужчина выстрелил в асфальт, в результате чего пуля отрикошетила в женщину с малолетним ребенком. Далее мужчина скрылся с места происшествия.

Фигурант был оперативно задержан, однако в ходе задержания обвиняемый применил физическую силу в отношении сотрудника правоохранительных органов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и четырех эпизодов ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Столичными следователями СК России оперативно выполнен комплекс необходимых следственных действий, проведены судебные экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в инкриминированных ему преступлениях. Вину мужчина не признал. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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