Вопросов очень много: эксперт раскритиковал законопроект о треш-стримах

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о запрете треш-стримов требует существенной доработки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков на сегодня пресс-конференции в Москве. По его оценке, в настоящее время не исполняется даже действующее законодательство, которого достаточно для наказания за подобные действия.

«Проблема треш-стриминга заключается в том, что, к сожалению, действующие нормы законодательства не работают так, как были бы должны… Мне не понятно, почему та же группа депутатов не разобралась, почему не работают текущие нормы? Почему не наказывают по хулиганке или из-за побоев? А если наказывают, то почему так слабо? Опять же стоит вопрос о том, что если кто-то страдает от этого, то почему штрафы, которые вышибаются из треш-стримеров, уходят в пользу государства, а не жертве, а жертва отсуживает себе какие-то копейки?» – отметил Зыков.

Эксперт обратил внимание на «расплывчатость характеристик» и формулировок в новом законопроекте. «Плюс следующий вопрос: почему за соучастие не привлекают тех, кто «донатит», заставляет эти вещи делать? Треш-стримеры ж не сами это делают. Это задание от тех, кто присылает деньги этим людям» – подчеркнул он.

«Вопросов здесь очень много. К сожалению, Госдума пошла по пути – мы сами знаем, что делать. То есть, они видят проблему и сами придумывают какое-то решение. Это неправильный путь. Не зря же был придуман институт общественности, Общественная палата, нулевые чтения (законопроекта). Почему не обсуждалось? Это очень хороший вопрос. То есть, проблема понятная, но выбранное решение, к сожалению, неверное. И путь выбран неверный», – считает Зыков.

«По факту те нормы, которые уже прописаны, они прописаны очень-очень криво. На мой взгляд, чтобы эту проблему решить, нужно собирать большое общественное заседание, принимать правки и принимать решение, как лучше этот вопрос решить, если мы действительно хотим решить этот вопрос, а не сделать вид, что мы чего-то решили», – заключил эксперт.

Напомним, что в 25 января Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, согласно которым предлагается считать онлайн-трансляцию совершения преступления отягчающим обстоятельством по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе, за убийство, побои и похищение человека. Кодекс об административных правонарушениях будет дополнен введением штрафов до 700 тысяч рублей за незаконное распространение в Интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости. Второе чтение законопроектов запланировано на 29 февраля.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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