Болезнь «Х»: Онищенко оценил вероятность новых пандемий

В ближайшем будущем населению Земли может грозить пандемией новый штамм коронавируса и оспа, а Covid-19 уже «выдохся». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил академик РАН, замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, обсуждаемая на Всемирном экономическом форуме в Давосе «болезнь Х» является анекдотом.

Академик обратил внимание, что сейчас ситуация с гриппом и коронавирусом контролируемая, и не вызывает никакого беспокойства, но новые пандемии вполне вероятны.

«Covid-19 выдохся. «Омикрон» уже два года циркулирует, чуть-чуть меняется, но это не значит, что не может появиться другой коронавирус… Чем нахальней мы себя ведем, тем (больше) нам природа подбрасывает всякие вещи… Да, будут пандемии. Наиболее вероятно может появиться какой-то новый штамм гриппа. Конечно, «испанки» уже не будет у нас, потому что когда пришла «испанка» с первыми паровозами, которые ездили по Европе, там ничего не было – ни лекарств, ни понимания и тогда 20 млн за один сезон погибло людей. Сейчас испанки не будет, но пандемия гриппа будет. Будет ли следующей «корона»? Вполне возможно… SARS – 2002-й, MERS – 2009-й и Covid-19 примерно с периодичностью 9 лет пришла. Может быть, ещё через 9 лет появится корона», – пояснил он.

«Не исключено, оспа вернется… В 1980 году перестали делать прививки. Более 90% населения планеты вообще стерильно от этой инфекции. Почему она может появиться? Как итог 2023 года ВОЗ объявила, что закончилась «обезьянья оспа» среди людей. Но тут она передавалась не воздушно-капельным путем, а через нежелание определенной группы мужчин естественным путем удовлетворять свою половую потребность. Она превратилась в половую инфекцию. Но это не значит, что не произойдет мутация и она не приобретет черты вот той инфекции, которая называлась «черная оспа», описанная во всех Библиях, в Коране и так далее», – подчеркнул Онищенко.

Комментируя вероятность так называемой «болезни Х», академик назвал такие прогнозы анекдотом. «Что такое «болезнь x»? Нет, конечно, никакой «болезни x». Это формула речи. Да, цивилизация так построена, что идет межвидовая борьба и периодически возникают пандемии. Они были еще когда мы с каменным топором бегали… Было заблуждение, что, когда мы настолько узнаем все об этой жизни, что никаких заболеваний не будет. Действительно, в 19-м, первой половине 20-го века доминировали заболевания, которые передавались через пищу, через воду – холера, чума и так далее... Сейчас люди стали лучше жить, обеспечены более-менее безопасными продуктами, водой, условиями жизни… Начали доминировать воздушно-капельные – это грипп, «корона», которая сейчас нам задала много вопросов: а как мы готовы к этому? И это будет», – отметил Онищенко.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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