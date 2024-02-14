Полная растаможка: правительство РФ утвердило новые правила ввоза автомобилей из ЕАЭС

Правительство РФ уточнило порядок расчета размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, решение позволит создать равные условия для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства, растаможенные в странах ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех необходимых налогов и сборов.

В частности, налоги и сборы, не доплаченные вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами. Такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объеме, – пояснили в правительстве РФ.

Для ввоза из стран ЕАЭС автомобилей с электрическим двигателем постановлением правительства предусмотрено обязательное требование проводить процедуру их растаможивания в России. Эта мера позволит обеспечить уплату необходимых налогов и сборов в полном объеме.

Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 апреля 2024 года. «Для граждан и компаний, ввозящих автомобили из стран ЕАЭС с процедурой растаможивания транспортных средств непосредственно в России, ничего не изменится», – уточнили в кабинете министров.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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