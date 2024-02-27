Генсек НАТО отрекся от планов направить войска альянса на Украину

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг опроверг наличие планов направить войска НАТО на территорию Украины. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что страны ЕС согласны с тем, что не будут отправлять свои войска на Украину.

«Союзники по НАТО предоставляют беспрецедентную помощь Украине. Мы делаем это с 2014 года, а затем – усилили ее... Но планов размещения боевых подразделений НАТО на Украине нет», – заявил Столтенберг агентству Associated Press, сообщение которого цитирует «Интерфакс».

В то же время канцлер ФРГ во время визита в город Фрайбург-им-Брайсгау со своей стороны заверил, что государства-члены НАТО и ЕС согласны с тем, что не будут отправлять свои войска на Украину.

«В очередной раз в рамках хорошей дискуссии мы обсудили, что то, о чем договорились с самого начала, применимо и к будущему, а именно, что на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО», – сказал канцлер (цитата по ТАСС).

Шольц также отметил, что считает «очень важным шагом вперед» тот факт, что среди стран Запада есть это понимание, которое, по его словам, «весьма единодушно».

В то же время канцлер Германии заявил, что у западных стран «есть готовность закупать [боеприпасы] на европейские средства за пределами Европы, чтобы обеспечить поддержку Украины».

Как сообщал «Новый День», президент Франции по итогам прошедшей накануне в Париже конференции по Украине допустил отправку войск стран Запада на Украину в будущем. По его словам, лидеры стран-членов ЕС и НАТО обсуждали на встрече такую возможность, но пока не смогли достичь консенсуса по этому вопросу.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подтвердил, что отправка войск на Украину не исключена. По его словам, Франция «не может ничего исключать в войне», которая происходит «в самом сердце Европы», включая отправку сухопутных войск. Атталь заявил, что Париж «не сможет смириться» с победой России.

Комментируя эти заявления, в Кремле дали однозначно понять, что появление войск НАТО на территории Украины приведет к эскалации конфликта и прямому военному столкновению с Россией. «В этом случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности (конфликта). Вот так и оцениваем», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Брюссель, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube