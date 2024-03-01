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Пятница, 1 марта 2024, 10:58 мск

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Пристал в автобусе: в Москве задержан мужчина за сексуальное насилие над малолетней девочкой

В Москве задержан 41-летний мужчина по обвинению в сексуальном насилии над 11-летней девочкой. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено в салоне автобуса.

По данным ведомства, преступление было совершено 27 февраля. Мужчина 1982 года рождения, находясь в салоне автобуса, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой ему 11-летней девочки, после чего скрылся. Девочка рассказала своей матери о произошедшем, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней). В кратчайшие сроки местонахождение фигуранта установлено, он задержан. С мужчиной проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения, связанной с лишением свободы.

В рамках предварительного следствия фигуранту будет назначена и проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Кроме того, фигурант будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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