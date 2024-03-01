Будет «по-женски» – потихонечку: глава ВТБ озвучил прогноз снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки Банка России будет происходить плавно «по-женски» во втором полугодии. Такое мнение высказал глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

«По мере движения, стабилизации инфляции ставка будет снижаться. Мы прогнозируем к концу года порядка 13%. Мы считаем, что со второго полугодия ставка точно должна пойти потихоньку вниз, но аккуратно, по-женски будет снижаться, потихонечку», – сказал Костин (цитата по РИА «Новости»).

Как сообщал «Новый День», на февральском заседании совета директоров Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что первое снижение ставки, скорее всего, будет возможно только во второй половине года. «Мы повысили прогноз среднегодовой ключевой ставки на один процентный пункт. В этом году средняя за год ставка будет находиться в диапазоне 13,5-15,5% годовых, в следующем году – 8,0-10,0% годовых», – уточняла она.

Стоит отметить, что неправительственные эксперты и политики неоднократно указывали, что повышение ключевой ставки Центробанка до 16%, которое произошло осенью прошлого года, не способно повлиять на снижение инфляции, а достигнутый в начале 2023 года промышленный рост будет «обнуляться».

При этом парламентская оппозиция в Госдуме заявляла о необходимости отставки Набиуллиной за антигосударственную политику. Более того, прозвучали публичные обвинения, что в настоящее время Банк России действует в рамках политики Международного валютного фонда (МВФ) и в интересах зарубежной финансовой элиты. В Госдуме действующую главу Центробанка РФ называли даже «иноагентом».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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