Взрыв газа в Подмосковье: шестеро человек госпитализированы

В подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших отравление шести человек (ст. 238 УК РФ). Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, ЧП произошло в жилом доме на улице Чернышевского.

В пресс-службе подмосковного МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило 14:08. К 14:55 возгорание было локализовано на площади 155 кв м. В СК добавили, что в результате отравления угарным газом из разных квартир в медицинское учреждение госпитализированы шесть человек, среди которых есть дети.

Предварительной причиной произошедшего явился хлопок бытового газа в одной из квартир дома.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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