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Пятница, 1 марта 2024, 17:26 мск

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Власти Москвы планируют активизировать борьбу с нарушениями велосипедистов и электросамокатчиков

В Москве планируется усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения велосипедистами и пользователями самокатов. Об этом сообщил вице-мэр, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. По его словам, будет увеличено число комплексов фотовидеофиксации, которые выявляют нарушения, и количество зон контроля.

«Специалисты Ситуационного центра контролируют более 300 медленных зон в городе. 10 комплексов фотовидеофиксации в тестовом режиме выявляют нарушения правил велосипедистами и пользователями самокатов, чтобы сделать улицы безопаснее. В этом году мы планируем увеличить их количество», – сказал Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении департамента транспорта.

По данным ведомства, за прошлый сезон специалисты Ситуационного центра для средств индивидуальной мобильности (СИМ) зафиксировали более 9 500 случаев перегруженности велопарковок, более 1 000 хаотично припаркованных СИМ и более 1 000 нарушений правил дорожного движения и правил парковки, а также ДТП.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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