«Это полный позор для Германии» – в миссии РФ при ООН оценили запись разговора немецких военных

Аудиозапись беседы высокопоставленных немецких военных о возможности атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus стала позором для Германии. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Это полный позор и потеря лица для Германии, показывающей свои новые цвета: лживая, подлая, агрессивная, реваншистская и русофобская», – констатировал дипломат на своей странице в сети X.

Как считает Полянский, это уже не та Германия, с которой Россия подписывала дружественные договоры в 1990-х и 2000-х годах. «Аналогия с 1930-ми годами неизбежна», – подчеркнул он.

Напомним, накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила об аудиозаписи беседы высокопоставленных офицеров ФРГ, которые обсуждали планы нанесения ударов по Крымскому мосту. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента потребует от Германии объяснений по этому поводу. В МИД России также

Позже стало известно, секретная служба Бундесвера (MAD) начала внутреннюю проверку после обнародованной в российских СМИ аудиозаписи немецких офицеров военно-воздушных сил ФРГ (ВВС). Как говорится в публикации Der Spiegel, опубликованная Симоньян запись по результатам первых проверок классифицируется как подлинная, ее подделка с помощью искусственного интеллекта исключена в значительной степени.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube