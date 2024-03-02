Канцлер ФРГ отреагировал на скандал с записями беседы немецких военных об ударе по Крымскому мосту

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на записи беседы высокопоставленных немецких военных об ударе по Крымскому мосту с возможным использованием ракет Taurus. По его словам, проводится тщательное расследование.

Случившееся канцлер назвал «очень серьезной проблемой». «По этой причине сейчас это выясняется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это тоже необходимо», – сказал Шольц в ходе визита в Ватикан, отвечая на вопрос агентства DPA о возможном внешнеполитическом ущербе, передает ТАСС.

Напомним, накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила об аудиозаписи беседы высокопоставленных офицеров ФРГ, которые обсуждали планы нанесения ударов по Крымскому мосту. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента потребует от Германии объяснений по этому поводу.

Позже стало известно, секретная служба Бундесвера (MAD) начала внутреннюю проверку после обнародованной в российских СМИ аудиозаписи немецких офицеров военно-воздушных сил ФРГ (ВВС). Как говорится в публикации Der Spiegel, опубликованная Симоньян запись по результатам первых проверок классифицируется как подлинная, ее подделка с помощью искусственного интеллекта исключена в значительной степени.

Берлин, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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