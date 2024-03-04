«Как дела, Сергей Семёнович?» Собянин отчитался перед Путиным об успехах, «несмотря на происки врагов...»

Сегодня президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Столичный градоначальник отчитался об успехах, которые были достигнуты в 2023 году, «несмотря на происки врагов, всевозможные санкции…»

«Как дела, Сергей Семёнович?» – открыл встречу глава государства вопросом. Собянин в ответ заявил, что «должен Вам доложить, Владимир Владимирович, несмотря на происки врагов, всевозможные санкции…» «Друзей у нас больше», – добавил со своей стороны Путин.

«Не знаю, как у других, у нас всё складывается очень даже неплохо», – отметил мэр Москвы. Президент на это привел «ещё одно известное выражение: быть нашим другом и врагом одинаково почётно». «Дай им бог здоровья», – сказал в ответ Собянин.

По его словам, результаты 2023 года для Москвы стали одними «из самых лучших за всю современную историю». «Хороший рост по всем показателям, по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника – рост от 25 до 40 процентов. Продолжается рост инвестиций в недвижимость, в коммерческую недвижимость, жилищное строительство. Продолжаем программу реновации», – отчитался мэр.

Собянин рассказал, что «городской бюджет развивается». «Инвестиции, если посмотреть (демонстрирует презентацию), что с ними происходит, конечно, в разные годы по-разному, но если взять более крупные периоды, трёхлетние, например, с 2009 по 2011 год, то у нас объём инвестиций вырос с двух триллионов до 17, даже в сопоставимых ценах это в 3,7 раза: это и жильё, и здания, и машины, и оборудование, которое закупается, и объекты интеллектуальной собственности. Город демонстрирует очень высокую динамику благодаря Вашей поддержке, Правительства и, конечно, москвичам, которые активно работают и не теряют оптимизма», – заявил столичный градоначальник.

В этой связи глава государства обратил внимание, что «мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать, всё-таки не пустые, и мы должны это иметь в виду». «Конечно, и на правительственном, на федеральном уровне, на региональном. Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица. Здесь центр и науки, и образования, и промышленности. Поэтому всё это очень взаимосвязано со всей экономикой России. Мы, конечно, должны всегда об этом помнить. Давайте поговорим об этом поподробнее», – отметил Путин.

«Обязательно, Владимир Владимирович», – сказал в ответ Собянин.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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