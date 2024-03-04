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Понедельник, 4 марта 2024, 17:15 мск

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«Беспричинно подвергли избиению…» Группа подростков в московском метро напала на мужчину

В Москве возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчины в столичном метро. Как сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета, по обвинению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) задержаны 17-летние молодые люди.

«По данным следствия, фигуранты, находясь на одной из станций столичного метро, беспричинно подвергли избиению незнакомого мужчину. Сотрудниками правоохранительных органов оперативно установлены лица, причастные к совершению данного преступления. Ими оказались 17-летние местные жители, которые будут доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», – говорится в сообщении ведомства.

Следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося, допрашиваются очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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