В Подмосковье задержаны «лже-газовщики»

В подмосковном Раменском задержаны десять членов преступной группы, которые занимались аферами под видом сотрудников газовой службы. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, жертвами мошенников были одинокие пожилые люди – им сообщали заведомо ложную информацию об утечке газа и необходимости произвести замену газовой фурнитуры.
По данным надзорного ведомства, для создания видимости правомерности своих действий мошенники заключали договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и якобы приводили его в надлежащее состояние. Таким образом «газовщики» похитили денежные средства у четырёх местных жителей преклонного возраста на общую сумму более 50 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).
Преступная деятельность злоумышленников пресечена в феврале 2024 года. С учетом позиции прокуратуры судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.
Москва, Елена Володина
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