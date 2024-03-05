В Подмосковье задержаны «лже-газовщики»

В подмосковном Раменском задержаны десять членов преступной группы, которые занимались аферами под видом сотрудников газовой службы. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, жертвами мошенников были одинокие пожилые люди – им сообщали заведомо ложную информацию об утечке газа и необходимости произвести замену газовой фурнитуры.

По данным надзорного ведомства, для создания видимости правомерности своих действий мошенники заключали договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и якобы приводили его в надлежащее состояние. Таким образом «газовщики» похитили денежные средства у четырёх местных жителей преклонного возраста на общую сумму более 50 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Преступная деятельность злоумышленников пресечена в феврале 2024 года. С учетом позиции прокуратуры судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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