В Германии планируется восстановить обязательный воинский призыва до выборов в Бундестаг, которые намечены на осень 2025 года, пишет Spiegel со ссылкой на внутренний документ министерства обороны РФ, которое возглавляет Борис Писториус.

В публикации отмечается, что министр уже распорядился предоставить до 1 апреля варианты несения военной службы в ФРГ, которые бы позволили адаптировать вооруженные силы современной ситуации. В документе говорится, что министр намерен добиться принципиального решения о воинской обязанности в течение этого законодательного периода.

Ранее Писториус высказывался о возможности введения в ФРГ обязательной воинской службы по шведской модели, по которой все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу. Применительно к Германии это означало бы, что Бундесверу придется ежегодно обучать 40 000 военнослужащих. Для этого в войсках не хватает казарм и инструкторов. Реалистичная цифра – 3000 или 4000 призывников, говорил Писториус в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Обязательный воинский призыв в Германии был отменен с июля 2011 года, после чего Бундесвер полностью перешел на профессиональную основу.

Как сообщал «Новый День», в конце января Писториус заявлял, что Берлин должен осознать опасность войны с Россией, и Германии необходимо подготовиться к такому развитию событий.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что утечка о беседе немецких военных об ударах по Крымскому мосту является свидетельством подготовки Германии к войне с Россией.

Берлин, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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