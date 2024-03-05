«Растащат себе на будущее»: послание Путина стало образцом для подражания на Западе

Президент РФ Владимир Путин является законодателем моды в западных странах в части предвыборных программ и ко многим его инициативам, которые уже реализуются, там только «аккуратно подступают». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, руководитель Лаборатории политических коммуникаций Школы коммуникации НИУ ВШЭ Екатерина Соколова сегодня на «круглом столе» в Москве. По ее оценке, послание главы российского государства Федеральному собранию выделяется также среди внутрироссийских и зарубежных программ кандидатов.

«Кандидаты во многих европейских развитых странах на самом деле следуют за Россией. Плотно следят, судя по всему, за стратегией нашего президента и многие вещи, которые в России уже реализуются, а там партии только аккуратно к этому подступаются… Полагаю, что из нынешнего программного послания тоже растащат себе на будущее многие вещи. Такое прогнозирую про промышленную ипотеку», – уточнила Соколова.

Эксперт назвала продуманность послания Путина отличительной особенностью программ кандидатов на государственные должности не только внутри России, но и во всем мире. «Бросилось в глаза такое сравнение, в том числе в свете мирового опыта. Помните, у Стругацких в конце повести «Понедельник начинается в субботу» герой ходит по лабораториям «НИИЧАВО» и в одной из них воссоздают образы будущего… В одном месте ходят приличные люди, но голые в галстуке и ботинках. Мы когда говорим про популизм, то это очень часто такая технология в популистских программах. Я к популистам хорошо отношусь. Это просто технология работы с рассеянным избирателем… Программы, которые мы рассматриваем сейчас, это один в старом ботинке, другой – в носке, как домашний эльф Добби, третий – в пиджачке с чужого плеча и кто-то весь в нелепых розочках, значках, логотипчиках», – пояснила она.

«В этом плане программа Путина выделяется не только на нашем фоне, но и международном, конечно, – вот эта продуманность всех ситуаций… В послании президента описаны только те вопросы, за которые реально можно сейчас взять и ответить. Где есть спорные моменты, дискуссия, нужны пилоты какие-то, они так и отнесены на разработку – давайте подумаем», – отметила эксперт.

Писком международной политической моды Соколова назвала поднятую Путиным в послании тему восполнения лесов, а также старения населения. «Качество госуправления зависит от качества кадров, и начинаются темы про геронтократию, про то, как мы эти кадры подбираем. Единственный, кто у нас об этом задумался, это Владимир Путин. Очень много про роль регионов, про распределение налогов в пользу регионов. Конечно, такое заигрывание важно для всех кандидатов… Вся эта история про налоги и то, что богатые должны платить больше, – очень сложная, но разговоры аккуратные у нас тут», – отметила она.

Кроме того, эксперт обратила внимание на ряд общемировых тенденций в программах кандидатов за последние два года. «С 2021 года очень сильно возрастают в программах темы поднятия военных расходов, перевооружения армий и так далее. То есть эта турбулентность чувствовалась, и все к этому готовились. И поэтому эта тема поднимается во многих программах. Обязательная история – это меры для семей, поддержка работающих родителей, чтобы они могли вкладываться в экономику, чтобы не было семейной бедности – эта тема обязательна. Жизненные шансы молодежи комплексно – это, конечно, такого аналога нацпроекту «Молодежь России» нет в мире пока. Качество жизни пожилых… Технологическое развитие и гражданские инвестиции даже для стран, для которых это в меньшей степени проблема… Стимулирование прорывных отраслей… Жилье, доступная среда. Культурный суверенитет, защита национальных языков и сохранение исторического наследия конечно очень важно и начинает только подниматься в странах с большим наследием, в Турции, например. И очень здорово, что подняли у нас», – полагает эксперт.

«Мы понимаем в итоге, чем это все закончится… У нас институционально суперпрезидентская система и победитель получает всё. Но я вижу большой потенциал, потому что в программах всех кандидатов есть какие-то вещи, которые очень здорово укладываются в национальные приоритеты и могут дополнить программу инкумбента и дальнейшую программу действий на благо нашего будущего», – заключила Соколова.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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