Коктейль Молотова: мошенники уговорили жителя Подмосковья поджечь дом генконструктора бюро машиностроения

В Подмосковье задержан мужчина, который после разговора с мошенниками метнул бутылку с зажигательной смесью в дом генконструктора одного из бюро машиностроения. Провокаторы преставились сотрудниками полиции и Центробанка и сказали, что там находятся люди, отправляющие оружие на Украину, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, ЧП произошло в Коломне. «Звонившие утверждали, что на имя мужчины оформлен кредит на 1,4 млн рублей, а счета для погашения арестованы. Для снятия ареста нужно поджечь дом, в котором якобы находятся люди, торгующие оружием для Украины», – пояснил собеседник агентства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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