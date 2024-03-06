российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 марта 2024, 12:11 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Коктейль Молотова: мошенники уговорили жителя Подмосковья поджечь дом генконструктора бюро машиностроения

В Подмосковье задержан мужчина, который после разговора с мошенниками метнул бутылку с зажигательной смесью в дом генконструктора одного из бюро машиностроения. Провокаторы преставились сотрудниками полиции и Центробанка и сказали, что там находятся люди, отправляющие оружие на Украину, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, ЧП произошло в Коломне. «Звонившие утверждали, что на имя мужчины оформлен кредит на 1,4 млн рублей, а счета для погашения арестованы. Для снятия ареста нужно поджечь дом, в котором якобы находятся люди, торгующие оружием для Украины», – пояснил собеседник агентства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье задержаны «лже-газовщики» / Взрыв газа в Подмосковье: шестеро человек госпитализированы / Интернет-знакомство: московский студент оказался жертвой изнасилования / За подготовку теракта в подмосковной Лобне задержан житель Ярославля / В Подмосковье задержаны подростки: нападали на посетителей торгового центра / Угроза теракта: в подмосковной Лобне обнаружен автомобиль со взрывчаткой / В подмосковном Новогорске обрушилась крыша бассейна / Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело об избиении подростка в подмосковной маршрутке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,