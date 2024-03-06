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Среда, 6 марта 2024, 12:11 мск

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«Два года терпим…» Совет Федерации проведет ревизию невыгодных для России международных соглашений

Сегодня верхняя палата российского парламента единогласно денонсировала одностороннее соглашение от 1956 года с Великобританией и Ирландией, который давал право этим государствам заниматься рыболовным промыслом в водах Баренцева моря. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко признала, что Россия немного запоздала с такими решениями и поручила провести ревизию международных договоров, не отвечающих национальным интересам России.

«Надо вместе с МИД еще раз тщательно провести анализ всех соглашений, которые подписаны были какой-то Хрущевым, какой-то еще кем-то, не буду называть фамилии, – которые сегодня не отвечают нашим национальным интересам, которые дают односторонние преимущества враждебным, я уж не говорю недружественным, просто враждебным странам… Давайте действовать. Они все, чем только можно навредить России каждый день об этом объявляют, а мы вот такие интеллигентные… Давайте всё, что не в интересах России, а в интересах недружественных стран остается, давайте проведем ревизию, и спокойно, взвешенно, профессионально примем нужные решения. Мы как Совет Федерации готовы это инициировать», – подчеркнула спикер Совета федерации.

«Мы уже немножко запоздали с этой работой. Два года терпим, пытаемся вести себя цивилизованно. Мы и дальше будем себя вести цивилизованно, но жестко и строго отстаивать свои национальные интересы. Не затягивайте эту работу… Думаю, найдем очень много, пласт таких соглашений, которые потеряли свою актуальность», – подчеркнула Матвиенко, комментируя слова сенаторов, что подобный договор есть, в том числе, с Норвегией.

Напомним, соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии было подписано в Москве 25 мая 1956 года и имеет «преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для РФ в нем отсутствуют».

Согласно этому договору, британским рыболовным судам был разрешен промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова и предоставлялось право свободно передвигаться и становиться на якорь в этих водах.

«Учитывая решении Великобритании 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении РФ, денонсация соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для РФ», – подчеркивается в пояснительной записке к документу.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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