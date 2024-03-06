Власти Москвы готовятся расширить комплексную застройку ещё на 500 гектаров

Власти Москвы намерены проработать вопроса о включении в программу комплексного развития территорий ещё около 500 гектаров бывших промышленных зон. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, речь идет об «неэффективно используемых и незастроенных» участках.

«В конце прошлого года число проектов комплексного развития территорий выросло до 228, они расположены на участках общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. До конца этого года мы проработаем еще около 500 гектаров, так как сейчас проверяем каждую площадку и увязываем принимаемые решения с окружающими проектами. Всего же за время реализации программы в столице обследовано более восемнадцати тысяч гектаров земли», – уточнил Ефимов, слова которого цитирует пресс-служба столичного департамента городского имущества.

Вице-мэр пояснил, что массовый анализ площадок планируется завершить в 2024 году, после чего будет сформирован каркас комплексного развития территорий в Москве.

Министр правительства, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман со своей стороны отметил, что «город анализирует потенциал не только определенных под редевелопмент территорий, но и смежных участков».

«Это позволяет сохранять баланс жилой и нежилой застройки в пределах всего района, а не только в рамках разработанных проектов. На этапе проработки каждого проекта КРТ формируются его границы, определяются технико-экономические показатели, а также проходит согласование со всеми причастными органами исполнительной власти города», – сообщил он.

В пресс-службе департаменте пояснили, что проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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