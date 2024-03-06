В Москве усилили контроль за качеством воды

В Москве накануне весеннего половодья усилен контроль качества воды, поступающей в городскую сеть. Об этом сообщил вице-мэр Петр Бирюков.

«В связи с предстоящим половодьем сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, в период половодья отбор проб воды в водоисточниках проводится до четырех раз в сутки», – уточнил Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Вице-мэр пояснил, что процедура позволяет установить потенциальные источники загрязнения и максимально ограничить попадание нежелательных веществ в водохранилища вместе с талым снегом.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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