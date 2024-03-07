Напал с ножом и выстрелил в голову: в Москве задержан мужчина за покушение на убийство

В Москве задержан 29-летний мужчина, который на лестничной клетке жилого дома совершил нападение с применением ножа и пневматического пистолета. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло 4 марта в жилом доме на Зеленоградской улице. Фигурант «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, угрожая убийством потерпевшему, принялся размахивать перед ним ножом». 47-летний потерпевший оказал активное сопротивление и выбил нож из рук нападавшего. После чего фигурант произвел не менее трех выстрелов в область головы потерпевшего из пневматического пистолета. Потерпевший доставлен в столичную больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Нападавший был задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе следствия установлено, что обвиняемый ранее неоднократно был судим, в том числе, за совершение особо тяжкого преступления.

Следствием осмотрено место происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, среди которых дактилоскопические, судебно-медицинские и другие, допрошены свидетели произошедшего, проведены очные ставки.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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