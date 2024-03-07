Власти Москвы уточнили праздничный график работы социальных учреждений

С 7 по 10 марта некоторые социальные учреждения Москвы перейдут на особый график работы, но большая часть продолжит оказывать услуги в обычном режиме. Об этом сообщила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.

В частности, 8 и 10 марта взрослые поликлиники открыты с 9:00 до 16:00, а 9 марта – с 9:00 до 18:00. Кабинеты ОРВИ в поликлиниках для взрослых открыты с 9:00 до 18:00.

Детские поликлиники будут работать 9 марта с 9:00 до 15:00.

Предполагается, что у центров госуслуг будет один выходной – 8 марта, 7 и 9 марта они работают по обычному графику.

По стандартному графику будут работать молочно-раздаточные пункты и центры московского долголетия.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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