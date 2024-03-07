Перспектива 15-20 лет: ошибки в миграционной политике грозят России потерей территорий

Однобокая миграционная политика через 15-20 лет способна привести Россию к потере территорий в пользу анклавов с враждебным некоренным населением. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ), глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его оценке, такому развитию событий способствует демографические показатели, а также ограниченные возможности правоохранительной системы.

«Количество раскрываемых ФСБ России ячеек запрещенных в России международных экстремистских и террористических организаций радикального религиозного толка растет и будет продолжать расти. И связано это не только с высокой эффективностью работы спецслужбы. Причины в постоянном количественном приросте численности таких групп в нашей стране. А этот показатель напрямую зависит от числа носителей радикальной идеологии, которых становится всё больше за счет постоянного неконтролируемого миграционного потока/притока из стран Средней Азии и Закавказья, а также вследствие радикализации молодежной среды в ряде российских регионов», – отметил Кабанов в своем телеграм-канале.

Эксперт обратил внимание, что цель такой радикализации не скрывается ни в одной точке мира, в том числе в России. «Радикальная религиозная идеология имеет совершенно конкретные политические цели, а именно – построение халифатов на территории нашей страны и установление законов Шариата. То есть захват территории и власти, в том числе и в РФ, а также уничтожение неверных (разными способами) – это их глобальная, стратегическая, идеологическая задача, которую они не то чтобы скрывают. При этом утверждается, что носители этой идеологии строят «справедливый и правильный» мир, чем привлекают всё новых сторонников. И силами этих запрещенных в России международных радикально-экстремистских и террористических организаций и их фанатичных сподвижников системно, ежедневно и ежечасно, делается всё, чтобы заявляемые ими цели были реализованы», – подчеркнул он.

«Демографические показатели в среде приверженцев этой враждебной для нас идеологии имеют тенденции значительного роста в отличие от большей части коренного населения, носителей российского традиционного цивилизационно-культурного кода. В связи с чем возможно предположить, что критическая масса радикалов для реализации своих агрессивных задач в нашей стране может быть набрана (с учетом темпов прироста) в течение 15-20 лет (и это по самым оптимистичным подсчетам). Также надо учитывать, что процесс в нашей стране уже идет полным ходом (возьмем хотя бы формирование этнических анклавов в российских городах), хотя пока это проявляется не так ярко», – констатировал счет СПЧ.

Согласно его прогнозу, через два десятилетия высок риск формирования в России территорий «с главенством на них чуждой нам цивилизационной идеологии, другими культурно-историческими ценностями и фактически даже внегосударственной системой управления». «Одна из причин развития такого хоть и негативного, но более чем реалистичного сценария заключается в ограниченности возможностей (человеческих и экономических ресурсов) правоохранительной системы, которая не сможет при таких условиях в долгой перспективе сдерживать этот агрессивный натиск», – добавил он.

«Некоторые специалисты, изучающие идеологию международных религиозно-экстремистских организаций, отмечают необратимость процесса вовлечения в цивилизационный конфликт всё новых территорий (именно территорий). И в первую очередь, это произойдет там, где сегодня осуществляется недальновидная и однобокая миграционная политика», – заключил Кабанов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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