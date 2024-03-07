Прокуратура потребовала ужесточить наказание снявшим скальп с жителя Подмосковья

Прокуратура подмосковной Электростали направила в суд апелляционное представление с требованием ужесточить приговор Илье Тайгуншоеву и Зафару Разокову, которые ранее были осуждены за снятие скальпа с местного жителя. Об этом говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

Речь идет о преступлении в Электростали, когда июле 2023 года двое злоумышленников спровоцировали с конфликт из-за окрашенных в яркий цвет волос одного из прохожих. Высказывая угрозы и оскорбления, один из хулиганов срезал ножом волосы вместе кожей с головы юноши, другой в этот момент держал его за руки. Пострадавший молодой человек был госпитализирован. Разоков и Тайгуншоев были задержаны спустя несколько дней.

В феврале Разоков и Тайгуншоев были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, в составе группы лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Суд приговорил их лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении вреда на общую сумму 750 тысяч рублей.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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