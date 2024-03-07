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Четверг, 7 марта 2024, 17:48 мск

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Жительница Подмосковья предстанет перед судом по обвинению в гибели своих детей

В подмосковных Люберцах перед судом предстанет 32-летняя местная жительница, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности своим малолетним детям. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, женщина оставила их без присмотра и в это время начался пожар.

По данным ведомства, в октябре 2023 года женщина, оставив своих двоих детей в частном доме в пос. Малаховка, отлучилась к соседке. В какой-то момент в помещении котельной дома, расположенной на первом этаже, произошло возгорание. Вернувшись, обвиняемая обнаружила своих детей 2019 и 2021 годов рождения без признаков жизни.

Согласно заключению судебной экспертизы, причиной пожара стало возгорание деревянных деталей строения дома от теплового воздействия нагретых элементов дымохода аппарата газового водонагревателя.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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