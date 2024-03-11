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Понедельник, 11 марта 2024, 11:57 мск

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В Подмосковье произошел крупный пожар (ВИДЕО)

Фото из телеграм-канала МЧС

Сегодня утром в поселке Родники в подмосковном Раменском городском округе произошел крупный пожар в металлическом ангаре. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, огнем было охвачено порядка 700 квадратных метров.

На месте пожара разгерметизировался контейнер с горюче-смазочным материалом. Жидкость разлилась и воспламенилась на 400 кв метрах.

Telegram: ВИДЕО

К ликвидации ЧП были привлечены 5 единиц техники и 20 спасателей. Во время тушения огня произошло обрушение кровли строения.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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