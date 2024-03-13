Жительница Подмосковья заказала своему любовнику убийство супруга

В подмосковном Наро-Фоминске арестованы обвиняемые в организации и исполнении убийства 40-летнего мужчины – его супруга и ее знакомый. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, в ходе расследования выяснилось, что женщина заказала своему любовнику убийство мужа.

По версии следствия, в период с февраля по март 2024 года обвиняемая из личной неприязни решила избавиться от своего супруга. Для этого она обратилась к мужчине, с которым состояла в романтических отношениях, и предложила за денежное вознаграждение в размере 1,8 млн рублей совершить убийство ее мужа, на что он согласился. Женщина сообщила адрес местонахождения супруга, а также передала соучастнику орудие – нож.

Ночью 4 марта обвиняемый прибыл в квартиру, расположенную в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа, в которой находился потерпевший. Он нанес не менее двух ударов обухом топора в область головы мужчины, а также один удар ножом в область шеи. От полученных повреждений смерть мужчины наступила на месте. После совершенного преступления убийца взял спрятанные для него денежные средства и скрылся с места.

Благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу и ГУ МВД России по Московской области местонахождение лиц, причастных к убийству, в кратчайшие сроки было установлено.

С участием обвиняемых проведены проверки показаний на месте, а также иные следственные действия. Назначены дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и биологическая судебные экспертизы. Работа по сбору и закреплению доказательств продолжается.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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